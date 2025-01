Central: ilusión renovada en la voz de Ariel Holan y los refuerzos para la nueva temporada

Federico Lussenhoff: “El 2024 no fue el año que esperábamos en lo deportivo así que nos rearmamos de la mano de Ariel y queremos volver a ese 2023. Estamos muy fuertes para este año con una estructura muy consolidada en lo deportivo y en lo institucional. Esperemos que se repitan los objetivos logrados en el primer año de gestión”.

Las renovaciones en Central

Carlos Quintana: “Me pone orgulloso que la institución siga confiando en mí y tenemos muchas ganas que este año sea mejor que el pasó. Mi prioridad siempre fue Central y mi familia siempre estuvo ahí para apoyarme. Yo quería estar acá y también estoy agradecido a los clubes que se interesaron en mí”.

Franco Ibarra: “El proyecto de Holan entusiasma y la confianza de los dirigentes es importante para mí. Es un gran desafío y estoy entusiasmado por lo que viene. La llegada de otros jugadores es buena para el plantel porque genera competencia interna. Tenemos mucha confianza en ellos y esperamos que se adapten pronto.Siento que Central es una familia porque la gente te demuestra el cariño día a día. La locura que tiene el hincha no la viví en ningún lado y te sentís como en tu casa”.

La palabra de los refuerzos

Juan Elordi: “Agradezco la confianza que depositaron en mí. Vengo a sumar para el equipo y buscar el éxito personal y grupal. La idea es acoplarme a lo que quiere el técnico. Me gusta ser un lateral ofensivo, pero siempre ver cómo está el partido. El compromiso y la entrega siempre van a estar. Me quedó la frase que me dijeron los hinchas que dice bienvenido al loquero más lindo del mundo”.

Enzo Giménez: “Quiero agradecerles a la dirigencia por confiar en mí y a los compañeros que me recibieron bien. Si bien he jugado en muchas posiciones, vine para jugar de lateral derecho. Estoy tratando de adaptarme a lo que me pide el técnico. Ser un jugador versátil”.

Sebastián Ferreira: “Conozco mucho la Liga Argentina por la cantidad de amigos que juegan acá y se lo que significa Central. Esperemos estar a disposición lo antes posible. Se siente mucho el apoyo de la hinchada. Ya le hice un gol a Newell’s jugando para Libertad y espero que sea el primero de muchos”.