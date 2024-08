Central: Ibarra y Caramelo Martínez, los más luchadores en la adversidad de la eliminación

Jorge Broun 4: Si bien lo fusilaron en el tercer gol dio el rebote hacia el medio. No fue una buena serie del arquero si se tiene en cuenta el tanto del rival en Arroyito.

Carlos Quintana 5: Dio todo. No la la tuvo fácil con la movilidad de Lucero y trató de imponerse con su oficio. También sintió los últimos minutos.

Agustín Sández 4: Mejor en el primer tiempo con trepadas y protagonismo. En el segundo sufrió por su sector y en sus espaldas Fortaleza se hizo muy fuerte.

Franco Ibarra 6,5: Un león casi todo el partido, a pesar de algunas fallas lógicas por la envergadura del rival. Ganó rebotes y se animó a patear de media distancia.

Mauricio Martínez 6,5: Entregó su coraje y se hizo cargo de la pelota en la salida. En el primer tiempo ganó el duelo con el doble cinco rival. También se quedó sin pilas en el cierre.

Jonatan Gómez 4: Flojo. Impreciso. Eligió mal los pases y no gravitó. Se esperaba mucho más de Gomito.

Ignacio Malcorra 6: Buen partido de Nacho. Bancó la pelota y le quitó ritmo al rival. Lanzó el centro del gol. Pareció ser reemplazado de manera prematura.

Maximiliano Lovera 4: Flojo. No entendió nunca el partido. No sincronizó con sus compañeros y se fue diluyendo cada vez más. No generó peligro.

Enzo Copetti 3,5: Evidentemente estaba tocado y llegó con lo justo tras un problema estomacal. Siempre en posición adelantada y se fundió en el primer tiempo. En deuda.

Ingresaron:

Luca Martínez Dupuy 4: La única corrida que tuvo la terminó sin convicción. Sintió la falta de ritmo. Le quedó muy lejos el arco rival y culminó aislado.

Augusto Solari 4,5: Le costó meterse en el ritmo frenético del partido. Trató de desnivelar por el carril y se le hizo cuesta arriba.

Tomás O’Connor 4: No sintonizó nunca con lo que demandaba el partido. No pudo hacerse de la pelota, que es su fuerte.

Miguel Barbieri 4: Entró en el momento más caliente y Fortaleza se impuso en ofensiva. Perdió en los duelos junto a los otros defensores.

Lautaro Giaccone -: Pocos minutos, no logró revertir una historia que cada vez era más desfavorable para Central.

DT Matías Lequi 5: Un buen primer tiempo de su equipo venciendo en la pulseada táctica a Juan Pablo Vojvoda. Pero no pudo remediar la falta de energía de sus jugadores en el final. Tal vez se apuró en sacar a Malcorra. A pesar del amplio resultado, Central cayó con la frente alta y la sensación de que podía al menos llegar a los penales.