Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico: cuándo y cómo hacerlo

El partido ante Newell's se jugará el sábado en el Gigante de Arroyito. Hay entradas para plateas del sector Cordiviola a un costo de 40 mil pesos.

El clásico entre Central y Newell's se jugará este sábado en el Gigante de Arroyito.

A cinco días de la hora señalada para una nueva edición del clásico del fútbol rosarino, los hinchas de Central y de Newell's ya palpitan el choque del sábado en el Gigante de Arroyito. Las entradas disponibles podrán reservarse o adquirirse desde este miércoles.

Según informó el club Rosario Central, a las 14 de ese día se habilitará la reserva de populares y se pondrá a la venta un remanente de plateas del sector Cordiviola para socios/as, a un costo de 40.000 pesos.

Todas las gestiones se deben realizar únicamente por la plataforma www.deportick.com.

Para ambas cosas, reservar o comprar, los socios deben tener la cuota de agosto al día y el tiempo límite para hacerlo es este miércoles 20 de agosto a las 12.

Con su usuario de Deportick, los socios podrán sacar hasta tres entradas por cuenta, indicando en cada caso el DNI del asistente, ya sea popular o platea.

El club aclaró que el proceso de reserva o compra se realiza de a 1 entrada. Una vez finalizada la reserva o compra, se vuelve a hacer click en el evento y se puede continuar con otra entrada.

Leer más: El fútbol argentino habló de la lesión de Juan Giménez, pero todavía no hay un diagnóstico oficial

El tiempo asignado cuando a un socio le toca su turno es de 10 minutos en total.

Una vez completada la reserva o compra, la misma no es modificable ni anulable.

Si un socio quiere sacar entradas para su grupo familiar y son más de tres personas, deberá crear un usuario más para poder completar la cantidad que necesita.

Todos los socios a partir de los 6 años deben reservar popular o comprar platea. Los menores de 6 ingresarán al Gigante únicamente con su carnet.