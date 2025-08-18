Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico: cuándo y cómo hacerlo

POLICIALES
Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
Ovación
Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A
La Región
Búsqueda en Casilda: hallaron a un chico de 14 años desaparecido el último domingo
La Ciudad
Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías
Política
Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, "candidatos famosos" de los próximos comicios
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes
La Región
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción
Policiales
Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino
La Ciudad
La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad
Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
Información General
El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale
Policiales
Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Información General
Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"
Policiales
Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Información General
Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
El Mundo
Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
Economía
Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Política
Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política
Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
La Ciudad
Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios