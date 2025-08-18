Búsqueda en Casilda: hallaron a un chico de 14 años desaparecido el último domingo

La Ciudad
Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
Información General
El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale
Policiales
Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Información General
Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"
Zoom
Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella
Policiales
Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Información General
Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
El Mundo
Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
Economía
Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Política
Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política
Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
La Ciudad
Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
El Mundo
El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas
Información General
Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Política
El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"
Policiales
Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Salud
Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
La Región
El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
El Mundo
Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
Información General
La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros