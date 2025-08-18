Búsqueda en Casilda: hallaron a un chico de 14 años desaparecido el último domingo

La Fiscalía Regional Segunda pidió colaboración para encontrar a un adolescente luego de una denuncia en el departamento Caseros

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este lunes la búsqueda de paradero de un adolescente. Se trata de un joven menor de edad oriundo de Casilda . Fuentes judiciales confirmaron hacia el mediodía que había sido hallado en menos de 24 horas desde su desaparición.

A. P. tiene 14 años y vive en la ciudad cabecera del departamento Caseros, a casi 50 kilómetros al oeste de Rosario. El último domingo a la tarde se fue de su hogar. Ante la falta de noticias tras la denuncia, la Fiscalía Regional 2 decidió pedir ayuda a través de un comunicado oficial para esclarecer el caso.

Voceros del organismo judicial reportaron que el joven se encuentra en buen estado de salud . De esta manera se cerró la solicitud de colaboración a través de la línea 911 y las cuentas oficiales de redes sociales de la institución.

El día después de la denuncia, el MPA precisó que A. P. mide 1,65 metros de altura y es delgado. Tiene piel trigueña, ojos marrones, pelo corto, lacio y castaño oscuro. Además detallaron que posee una cicatriz en el dedo anular derecho .

El adolescente se fue de su casa durante la tarde del 17 de agosto de 2025. En ese momento tenía puesto un pantalón deportivo negro con letras naranjas, una campera inflable negra y zapatillas del mismo color.

>> Leer más: Dónde, cuándo y cómo denunciar la desaparición repentina de una persona

De acuerdo al relato de testigos entrevistados por la Fiscalía, el chico de 14 años salió con una mochila negra y una gorra negra que tenía una imagen roja. Con esta descripción y una foto del joven, el MPA decidió amplificar la búsqueda a través de internet y los investigadores logaron resolver la situación antes de la tarde siguiente.