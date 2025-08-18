Ángel Di María recibió a un importante influencer y le regaló su camiseta de Central

Fideo firmó la camiseta canalla y compartió un íntimo momento en su casa. "De las personas más sencillas que conocí", escribió el credor de contenido

La vuelta de Ángel Di María a Central concretó uno de los regresos más esperados del fútbol argentino. Propios y ajenos quieren tener su camiseta. Tras el empate ante Riestra el sábado, el arquero Nacho Arce fue quien se llevó la de Fideo, pero un día después hubo otro regalo para un importante influencer que pasó por la ciudad.

Santi Maratea visitó Rosario en el marco del festival de las infancias Día de la Recreación y Diversión Infantil (Redi) que se llevó a cabo este domingo en el predio de la exRural y recibió a miles de chicos y sus familias. El influencer volvió para darle un último impulso a la campaña solidaria para la construcción de la Sala de Día del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Además, aprovechó la ocasión para encontrarse con Di María, quien lo invitó a su casa y lo recibió con una camiseta de Central autografiada. “Un campeón del mundo y al mismo tiempo de las personas más sencillas que conocí. Gracias Ángel Di María y Jorgelina Cardoso por recibirme en su casa, fue un placer enorme”, escribió Maratea en redes sociales.

El flamante conductor del programa “Trato Hecho” compartió el posteo con un video de Fideo firmando la camiseta titular canalla y una foto junto a la pareja , cerca de lo que parece ser un museo personal del futbolista.

Di Maria-Maratea

>> Leer más: Alejo Veliz contó la "alegría" por la vuelta al gol y el "sueño" de que el clásico sea de Central

Por el Vilela

Maratea inició la campaña solidaria para el Hospital de Niños hace un año, pero la administración del dinero recaudado estuvo en manos de la Fundación Vilela, encargada de la obra. Es por ello que a medida que ingresaron las primeras donaciones se comenzaron con las obras.

El primer paso se dio en diciembre de 2024 cuando se montó la estructura metálica y se contrató el ascensor camillero. El segundo paso en la construcción comprende los cerramientos, terminaciones, pisos, revestimientos e instalaciones.

El presupuesto oficial es de 611.360.799 pesos. Además del dinero que juntó Maratea, la Fundación Vilela recaudó 30.912.851 pesos y el Municipio también entregó una parte. Ahora, se busca cerrar la donación con el último empuje que permita terminar las obras para comienzos del año próximo.