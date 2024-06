Central: fin del descanso, el plantel inicia la pretemporada

Fútbol Femenino: Central no pudo ante Racing y terminó perdiendo 2 a 1 en Arroyo Seco

Los tiempos podrían acortarse sólo en caso de que antes de esa fecha desde Copa Argentina programen el cruce entre Central y Barracas Central , por los 16avos de final . Una fecha tentativa es el 9 de julio, aunque por el momento no hay fuertes indicadores de que se pueda jugar ese día.

Todavía no se conoce cómo será el plan de trabajo en este tiempo de preparación, aunque se estima que habrá varias jornadas en doble turno. Por supuesto también está la posibilidad de que el canalla dispute algunos partidos amistosos, pero todo dependerá de cuándo le toque salir al ruedo.

Físico y fútbol, para un semestre exigente

Lo que está claro es que el tiempo no es demasiado para hacer un trabajo como el cuerpo técnico pretende. Es que en estas semanas se buscará reforzar la parte física, pero en contrapartida el plantel deberá llegar a ese 16 de julio lo más fino posible desde lo futbolístico porque lo que se juega es muy importante. Avanzar en la Sudamericana es uno de los grandes objetivos del semestre.

Prete2SSM.jpg Los jugadores de Central afrontarán un semestre exigente, que se iniciaría con un partido internacional. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Esta pretemporada les vendrá bien a todos los futbolistas, pero a algunos en particular. Uno de ellos es Marco Ruben, quien, si bien jugó algunos minutos en los dos últimos partidos, venía del fútbol uruguayo, con otro ritmo. No obstante, Marco ya demostró que la adaptación no será un gran inconveniente.

Será el tiempo en el que Russo aproveche para machacar sobre algunas cuestiones futbolísticas en particular, pero también para que el preparador físico Jorge Rey pueda llevar a cabo un trabajo que le permita generar en los futbolistas una buena base física de cara a un semestre en el que el equipo tendrá Liga Profesional, Copa Sudamericana (en caso de sortear a Inter) y Copa Argentina.

Los chicos que citó Russo

Russo convocó algunos chicos de las inferiores para realizar su primera pretemporada, lo que es una práctica habitual de este cuerpo técnico en cada receso. Todos ellos ya tienen partidos en reserva, por lo que en cierta forma están acostumbrados a otro tipo de exigencia que la que hay en las categorías de AFA.

Los convocados por el técnico son:

Luca Raffin: marcador central, 18 años (13/1/2006), 6 partidos en reserva (todos de titular).

Samuel Beltrán: volante central, 20 años (5/4/2004), 15 partidos en reserva (todos de titular).

Santiago Segovia: volante ofensivo, 17 años (23/3/2007), 5 partidos en reserva (2 de titular).

Gaspar Duarte: delantero, 21 años (6/1/2003), 13 partidos en reserva (7 de titular).

Thiago Ponce: delantero, 19 años (9/1/2005), 13 partidos en reserva (5 de titular).