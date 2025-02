Central: Federico Navarro se ganó un lugar en el once de Holan para el clásico ante Newell's

"Todavía me falta ponerme a punto después de tres meses que no venía compitiendo. Me siento muy bien, voy a meterle al máximo para aprovechar la oportunidad cuando me toque jugar. Y en lo grupal, se valora el esfuerzo del equipo que viene haciendo muy bien las cosas. Ante Riestra sacamos un punto valioso en calidad de visitante”, confió Federico Navarro a Ovación tras el empate ante el Malevo en el Bajo Flores.