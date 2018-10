Un Central en las primeras fechas y otro de ahí en adelante. Al menos es la lectura que se puede hacer poniendo el foco exclusivamente en los resultados. Desde el juego quizá haya un hilo conductor de principio a fin de esta historia y el Patón Bauza lo sabe mejor que nadie. Por eso las declaraciones el pasado fin semana sobre que "nunca" quedó conforme con el equipo, ni siquiera en los partidos en los que el canalla logró sumar de a tres. Lo cierto es que aquellos atisbos de solidez que mostró en el amanecer de la Superliga de a poco se fueron esfumando. Hoy Central es un equipo fácilmente vulnerable y es justamente lo que el entrenador pretende corregir de inmediato. Reconoce el Patón que existen problemas de juego y que los delanteros no son correctamente abastecidos, pero lo primordial para el DT es lograr que Central vuelva a ser sólido en defensa.

El hecho de que en la práctica del martes el técnico haya ordenado un trabajo táctico con las dos líneas de cuatro, pero sin los delanteros, es un claro indicio de que sus preocupaciones se centran en el comportamiento que el equipo pueda tener de mitad de cancha hacia atrás. "Lo que más me asusta de este presente es que nos empezaron a convertir muchos goles", apuntó el Patón en la entrevista con Ovación, donde también mencionó que "después de cómo jugamos con Unión algo tenemos que hacer. No me puedo quedar con los brazos cruzados".

No es necesario poner en funcionamiento una mirada demasiado exhaustiva para entender que el funcionamiento colectivo, pero sobre todo el defensivo, entró en un período de deterioro. Basta con repasar los últimos 90 minutos, frente a Unión, más allá de que ese partido algunos lo hayan tomado como una "mala tarde". Pero decididamente los números, que no siempre tienen la verdad, sirven para establecer un muestreo importante. Es que en aquellos cuatro primeros partidos del semestre (tres por la Superliga y el restante por Copa Argentina) el equipo no recibió goles y en los seis siguientes le anotaron nueve. Toda una advertencia del momento que se vive.

Es cierto que la cifra crece considerablemente por esos cuatro golpes que le asestó el tatengue, pero frente a Almagro, equipo que milita en la B Nacional, el equipo la pasó bastante mal. A tal punto que de no haber sido por un par de malas definiciones de los jugadores rivales el tricolor pudo haber resuelto el trámite y hasta con cierta comodidad dentro de los 90 minutos.

En aquel momento de bonanza, cuando lograba sumar de a tres siempre se resaltó que pese a su falta de peso en ofensiva los rivales podían llegar a manejarle la pelota, pero Central era un equipo al que se le hacía difícil crearle situaciones claras. Eso es justamente lo que cambió en estos últimos partidos. Y es lo que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico, por eso tanto empeño de parte del técnico para intentar encontrar una rápida solución.

Ese orden al que tantas veces se hizo referencia en el inicio del ciclo Bauza hoy ya no es tal. A tal punto que a aquella idea primaria de parte del entrenador, de que blindando el arco propio el equipo iba a tener muchas más posibilidades de hacer un buen torneo o al menos mejorar el puesto 20 en el que terminó en el anterior, se le fueron metiendo palos en la rueda.

Y conociendo el modo de pensar el fútbol que tiene Bauza, la gran apuesta en lo inmediato será reordenar las piezas que, claramente, se desordenaron. "Yo quiero que el equipo primero tome recaudos defensivos y luego piense en atacar. Soy de los que piensan que un equipo para ganar primero tiene que defender bien. Porque si no tomás recaudos te pasa lo que nos pasó contra Unión", enfatizó el Patón.

Un desafío en puerta para Bauza.