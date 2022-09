Central empezó mejor, pero los cambios no ayudaron ante el patrón

Esta vez Central no regaló el primer tiempo, pero luego la mano del DT no gravitó.

Hubo una frase de Tevez en varios partidos en los que habló de que si su equipo no levantaba el pasto cualquiera lo iba a preocupar. En este sentido el entrenador canalla puede darse por satisfecho porque su equipo entró despierto, pero en definitiva ese pasito terminó siendo muy corto teniendo en cuenta algunas otras descompensaciones que sufrió.

Y lo dicho, cuando Tevez apostó por Marinelli, por Infantino y por Frías fue porque imaginó alguna cosa que el partido obviamente no le devolvió. Es cierto, a ninguno de estos tres futbolistas hay que caerles porque el rendimiento del equipo no fue el mejor, pero quedó claro que el remiendo buscado no fue la solución.

Y sí llamó decididamente la atención es que mandara a Frías a pelearse cuerpo a cuerpo con Guasone (ingresó en el entretiempo por Quintana). En pocos minutos Tevez se dio cuenta de eso e hizo lo obvio: adentro Veliz y el Chipi a uno de los costados. Lo de MacAllister fue de apuro por el mareo de Tanlongo.

Esta vez no entró regalado, pero con eso no le alcanzó, al igual que con los cambios del DT.