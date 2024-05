Central: después de 23 partidos, Russo repite equipo

El DT canalla apuesta por los mismos once que vienen de ganarle a Caracas. La última vez que repitió fue de Racing a River, por la Copa de la Liga 2023

Los once de Central que jugaron ante Caracas y que ahora enfrentarán a Tigre.

En este caso para Miguel Angel Russo, equipo que gana no se toca. Después de mucho tiempo el técnico de Central vuelve a poner el mismo once, después de lo que fue el triunfo por 4 a 1 ante Caracas, por la Copa Libertadores. No habrá variantes para recibir a Tigre por la segunda fecha de la Liga Profesional. ¿Cuántos partidos pasaron para que el técnico canalla repitiera formación?: 23. De aquellos encuentros ante Racing y River, por los cuartos de final y semifinal, respectivamente, de la Copa de la Liga 2023, en la que el canalla se consagró campeón.