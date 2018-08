"Central demanda resultados", sentenció Caruzzo

Sabe dónde está parado. Tiene bien en claro cuáles son las exigencias canallas, que son muchas por cierto ante la sequía de conquistas. "Central demanda resultados", expresó firme Matías Caruzzo en el amanecer de la entrevista que ayer le concedió a Ovación mientras gozaba de la tarde libre. "Este club siempre requiere ganar y tener mucha responsabilidad", ponderó el experimentado defensor y autor del gol que permitió abrochar el primer triunfo auriazul en el inicio de la Superliga ante Banfield. "No me sorprendió para nada lo que estoy viviendo. Sabía lo que me esperaba", destacó el jugador en relación con la estadía y lo que genera la popular y singular entidad de Arroyito.

"Queríamos arrancar de una vez la Superliga después de mucho tiempo de preparación por el tema del Mundial. Ganamos y hoy (ayer) ya estoy más tranquilo porque iniciamos la temporada bien. Lógico que el triunfo te permite generar cierta confianza y tranquilidad para encarar lo que viene", destacó el defensor que mañana cumplirá 34 años. "El viernes nos espera un partido complicado en Córdoba ante Talleres y sabemos que deberemos sacar también un buen resultado ante un equipo difícil", acotó el defensor que pidió como sea el Patón Bauza cuando decidió volver al club como entrenador del primer equipo.

¿Se puede decir que se viene lo más difícil que es ratificar el buen inicio de temporada?

Puede ser. Aunque sabemos que recién es el arranque del torneo y hay cosas por mejorar. Más allá de eso trataremos de realizar nuestro trabajo ante Talleres con las herramientas que tenemos. Una vez que arranque el partido buscaremos manejar los tiempos, que es lo que nos puede llegar a marcar el camino para poder conseguir un buen resultado de visitante.

¿Cómo te vas sintiendo en el puesto y en el club, ya que esta experiencia en Central es nueva en tu carrera?

Es verdad, pero debo admitir que poco a poco me voy sintiendo cada vez mejor. Tomo todo con alegría y a la vez voy asumiendo la responsabilidad de lo que demanda un club importante como Central. Llevo casi dos meses y estoy feliz. Disfruto de todo en esta ciudad y eso ayuda también. Sinceramente sigo trabajando como tiene que ser. Sobre todo porque quiero devolver esa confianza que depositaron en mí cuando me contrataron.

¿Y qué te genera jugar al lado de un juvenil como Cabezas teniendo en cuenta que sos un jugador muy experimentado y siempre tuviste a laderos con mucho rodaje?

En primer lugar, no voy a descubrir el potencial que tiene Oscar. Es un chico de buenas condiciones. En realidad tratamos de ayudarnos mutuamente, porque él tiene cosas que uno no tiene y a la inversa. Por eso intentamos ambos ser comunicativos en todo momento para llevarle confianza al resto del grupo.

¿Esa confianza que destacás la genera el triunfo logrado debido a que cuando se gana se encara y se ve todo de otra perspectiva?

Seguro. Muchas veces los resultados positivos tapan otras cuestiones, esa es una realidad. Considero también que cuando te toca perder por ahí hiciste algunas cosas buenas, pero el foco siempre estará en el resultado o lo malo. Pero más allá de todo, en el plantel tenemos bien en claro que siempre hay cosas por mejorar, sea desde lo colectivo como individual.

¿Te sorprendió en algo lo que genera Central, ya que ahora lo vivís desde adentro?

No, porque siempre que venía a jugar con otros clubes se veía lo que genera esta institución en la gente. El estadio siempre está lleno. No me sorprendió para nada lo que estoy viviendo. Sabía lo que me esperaba. De hecho, el hincha siempre demuestra la misma euforia y pasión. Lógico que ahora disfruto de otra manera todo eso porque siento su apoyo.

¿Y qué te generó haber hecho saltar de alegría a los hinchas cuando marcaste contra Banfield?

Fue un momento muy especial pero es algo anexo al triunfo, que en definitiva es lo más importante de todo. Ahora que pasó esa alegría trato de focalizarme en lo que vendrá porque nos espera un partido muy duro en Córdoba.

¿Sabés que el hincha no negocia la actitud de un jugador, máxime uno que viene de afuera?

Eso está más que claro. En todos los clubes hay diferentes exigencias. Pero en un club como Central te demanda además resultados y mucha responsabilidad. Central es lo que uno ve. Está a la vista en lo que genera y convoca en cada partido o torneo. No hay mucho más para decir. Sólo ser responsable y tratar de disfrutar de estar acá.

¿En cuánto ayuda a disfrutar del club saber además que un entrenador como Bauza te pidió?

En mucho. Es muy lindo saber que el técnico haya depositado cierta confianza en uno desde el primer momento en que asumió. Por eso cuando surgió la chance de venir lo tomé con tranquilidad y alegría. Ahora trato de trabajar seriamente y rendir cada fin de semana dentro de la cancha.

¿Te causa algo que este semestre no habrá clásico?

Todos hablan de este clásico. De lo que es y representa para toda la ciudad. Tuve la suerte de jugar otros muy importantes (Boca-River y San Lorenzo- Huracán) y sé lo que se siente. Pienso que en febrero será cuestión de empezar a vivirlo, ya que ahora es turno de pensar en lo que tenemos por delante dentro de unos días, que es Talleres, que viene de perder con Boca, pero no por eso dejará de ser un rival muy complicado y con un estilo diferente a Banfield.

¿Para qué están en este torneo?

El conocimiento y las ganas de hacer un buen torneo están. Este es un camino largo y el tiempo irá diciendo para qué estamos. Hay que llevar todo con tranquilidad y sabiendo que las diferencias que hay en el fútbol argentino son mínimas. De hecho, los que tienen grandes individualidades serán los que podrán marcar diferencias. Un ejemplo actual es Boca, que lleva como 600 días puntero. Nosotros estamos para ir partido a partido y hacer una buena campaña. No hay que mirar más allá de la fecha que viene. Pero es obvio que todos queremos que nos vaya muy bien.