Central: ¿cuándo fue el último partido con hinchas fuera del Gigante?

En el partido ante Sol de Mayo por Copa Argentina, Central no estará solo, ya que en las tribunas de la cancha de Unión habrá hinchas canallas. El dato frío no dice nada relevante, pero sí la presencia de los simpatizantes auriazules marcará el fin de esos largos tres años en los que lo hinchas de Central no pudieron ver a su equipo en persona fuera del Gigante de Arroyito. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió eso? El 2 de mayo de 2019, en la Supercopa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Esa noche el equipo dirigido por ese entonces por Diego Cocca igualó sin goles frente al Boca de Gustavo Alfaro y cayó por 6 a 5 en la definición por penales. Después de eso ya no hubo ningún otro encuentro en el que los hinchas canallas pudieran trasladarse para ver jugar a su equipo fuera de Rosario.