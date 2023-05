Todavía no se había jugado un minuto de partido cuando Talleres logró ponerse en ventaja. Golpe temprano para el canalla.

En el mundo del fútbol, pero sobre todo en las crónicas de encuentros es frecuente encontrar la frase “en el amanecer del partido”. Es difícil establecer dónde se fija el límite para determinar si es amanecer o partido ya lanzado al ruedo, pero donde se quiera establecer esa línea, Central seguramente tendrá unos cuantos ejemplos para aportar sobre lo que hacer en esos primeros instantes del juego. Pero todos fueron momentos que le causaron decepción, nunca alegría, independientemente del resultado final. ¿A qué viene esta mención? A que el gol que le convirtió Talleres antes del minuto no fue un hecho aislado en el torneo, sino que se sumó a otros dos que también aparecieron rápidamente. Es cierto, no es lo mismo el minuto 3, como sucedió frente a Arsenal, que el minuto 6, frente a Atlético Tucumán, pero no dejan de ser tres estocadas que el equipo recibió rápido, y en algunas ocasiones demasiado rápido.