Central: cuáles son los cuatro cambios que Lequi probó de cara a Barracas

Esta vez no había suposiciones sobre la posibilidad de que Matías Lequi metiera mano en el equipo, lo que había eran certezas. Y para un partido con tantas exigencias, el DT canalla tuvo que cambiar demasiado, de manera obligada. Afuera la zaga central titular (Facundo Mallo y Carlos Quintana) y también Jaminton Campaz. Y entre los reemplazos a los que echó mano el entrenador de Central se destaca el nombre de Mauricio Martínez, no sólo porque no fue convocado para el último encuentro, sino porque ocupará una posición en la que hace mucho no juega, como zaguero central. Será el ladero de Juan Giménez, otro que se mete entre los once. Además, Gaspar Duarte tendrá su primer partido como titular, en lugar del lesionado Jaminton Campaz, mientras que Jonatan Gómez por Kevin Ortiz, en una cuarta variante que obedece exclusivamente a una cuestión táctica.