Central Córdoba: varios directivos pegaron el portazo

El 2023 no es el año indicado para la entidad de barrio Tablada, en lo deportivo arrancó muy mal en el torneo de la Primera C, el equipo comandado por José Vizcarra solo sumó un punto en 4 partidos y el domingo ante Real Pilar debe ganar para continuar en el cargo. Al panorama futbolístico ahora se le sumó una crisis institucional, por la cual 5 integrantes de la comisión presentaron la renuncia a sus respectivos cargos. Andrés Saita, David Enguelberg, hace 15 días, Daniel Galaverna y Carlos Cantarelli, la semana pasada, y ayer lo hizo Eduardo Buzzi, quien estaba como secretario de comunicación y encargado del predio de Villa Gobernador Gálvez.

En ese sentido, Buzzi se refirió al alejamiento de la institución de Tablada. “Estoy muy dolido por esta situación y quiero aclarar que me alejo del club por un pedido de Carlos Lancellotti. El presidente no valoró todos estos años de ayuda al club.

No voy a ser una “piedra en el zapato” de la gestión de la comisión. No tengo más remedio, aunque me siento muy herido, ofendido y desvalorado, debo acatar lo que el presidente me pide o sea presentar mi renuncia.