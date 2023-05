Central Córdoba lo pudo ganar al final, pero empató 0 a 0 con Victoriano Arenas

Los charrúas en un partido discreto se trajeron un punto a Rosario, pero necesitaban la victoria para no perderle pisada a los clasificados al reducido

Central Córdoba igualó 0 a 0 con Victoriano Arenas como visitante en la fecha 17 del torneo de primera C. Si bien los charrúas necesitaban los tres puntos para no perderle pisada a los clasificados para el reducido, este empate no le cae mal, aunque ahora habrá que sumar a tres si o si de local cuando el próximo partido se mida con Deportivo Laferrere en el Gabino Sosa.