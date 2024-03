Central Córdoba fue goleado por Yupanqui en el Gabino Sosa

Central Córdoba jugó pésimo y fue goleado en Tablada. Fue el peor partido con Diego Pavoni al frente del equipo en la Primera C. Su continuidad es incierta.

Después el trámite no cambió, Córdoba no tuvo ideas, se mostró perdido en el partido. Yupanqui se llevó un triunfo muy importante para seguir trepando en la tabla posiciones. Córdoba jugó el peor partido con Diego Pavoni al frente del equipo en la Primera C , fue goleado en Tablada ante el trapero y el lunes visitará a Berazategui, único puntero que ganó los 8 partidos que disputó.