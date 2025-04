Central Córdoba, el equipo que está en la Primera C pero juega de primera

Este Central Córdoba de Daniel Teglia y Diego Acoglanis tiene sobre todo buen juego. Así está invicto en la C y eliminó a Sarmiento en Copa Argentina.

Central Córdoba demostró en su gran triunfo ante Sarmiento por Copa Argentina , pero también en los cuatro partidos que lleva jugados en Primera C, que se puede jugar bien al fútbol en cualquier circunstancia. Aplausos para un equipo que se muestra serio y con muy buenos intérpretes.

Un invicto de Central Córdoba que tiene razones

No por nada Central Córdoba está invicto en el año, con sus tres triunfos y un empate en el Apertura de Primera C. Pero antes, en la prolongada pretemporada que afrontaron todos los equipos de la C, ya fue tejiendo este presente, ganando todo lo que jugó y mostrando sus cartas.

En defensa mejoró mucho. Dejó de tener una dupla de zagueros muy veterana, y el cambio de Mateo Yaszczuk por Ignacio Bogino le cayó bien, le dio más versatilidad, entre la juventud del exsalaíto y la experiencia de Paulo Killer. Mientras que por las bandas Francisco Duré y Mario Senra se asentaron bárbaro.

Junto a Gonzalo Gómez se asentó Juan Ignacio Cettou, que llegó de su experiencia en Italia. Mientras que adelante de ellos se paran con gran suceso el retornado habilidoso Tomás Ramírez y Joaquín Messi, que de Leo tiene el apellido pero que mostró solvencia y claridad para jugar y ser un excelente socio de aquél.

Entre ellos juega Facundo Marín, uno de los mejores valores charrúas que apareció el año pasado y se asienta definitivamente en este. En Caseros hizo un verdadero golazo, apilando de izquierda a derecha y sacando un sablazo de afuera del área, que venció a Acosta, el arquero de Sarmiento. Cinco minutos antes había ensayado con un remate similar que pasó cerca.

Y adelante el "chico" Pablo Vranjicán, de 39 años, mete constante peligro en las defensas rivales. Venía de dos golazos ante Deportivo Español, y ante Sarmiento no pudo marcar dos opciones, pero exigió siempre.

Juega bien en la Primera C

Fue siempre al frente, nunca se conformó, ni se metió atrás para defender la ventaja ante Sarmiento, que apenas tuvo una chance al final. Y, lo dicho, a muchos que lo vieron por TyC Sports quizás los sorprendió.

Pero Central Córdoba juega así en una categoría donde se dice que es imposible. Así le ganó bárbaro a Español, no se amedrentó por el empate impensado del Gallego al final del primer tiempo, y lo liquidó con dos joyas colectivas, definidas por Gonzalo Gómez y Vranjicán, con un cabezazo bárbaro como el primero.

Tan es así que este presente charrúa no es casualidad, que Córdoba formó sus cinco partidos oficiales del año con el mismo equipo. Una rareza, pero que se verifica también en las pocas intervenciones de su arquero, Ignacio Colombo.

Un equipo que invita a creer

Sarmiento prácticamente no le creó ninguna situación y cuando llegó a sus dominios respondió sin dar rebotes.

Así, los numerosos hinchas que se llegaron hasta Caseros se volvieron a Rosario con una sonrisa de oreja a oreja. No fue para menos.

Falta mucho, claro. El año está en sus inicios. Pero Central Córdoba mostró cosas muy interesantes. Tanto que no solo no hubo diferencias pese a las cuatro categorías que lo diferencian con Sarmiento, sino que le ganó con fútbol y suficiencia. Para creer.