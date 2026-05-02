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Regional del Litoral - Copa Banco Macro: era de Duendes, pero se lo llevó Santa Fe Rugby

El equipo rosarino perdió el invicto ante el de la capital provincial al caer por 28 a 17 como local en el barrio Las Delicias

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

2 de mayo 2026 · 18:02hs
Duendes hizo un buen primer tiempo

Marcelo Bustamante / La Capital

Duendes hizo un buen primer tiempo, pero decayó en la segunda mitad y perdió en el Regional del Litoral - Copa Banco Macro.

En el marco del cuarto capítulo del Torneo Regional del Litoral de Rugby - Copa Banco Macro, Duendes no pudo mantener su invicto y cayó por 28 a 17 en el barrio Las Delicias contra Santa Fe Rugby. Era un partido clave para el Verdulero, pero tropezó ante un rival que nunca se dio por vencido.

Una molestia dejó a Boffelli fuera del equipo a último momento, y Duendes se quedó sin ese plus que otorga su presencia. Lejos de lamentarse, el verdinegro hizo su juego. Trató de tener y conservar la pelota y con ella, atacar.

Con muchos pases y abriendo la cancha, logró que Santiago Cáceres desbordara por una de las puntas y corra sin marcas hasta bajo los palos para apoyar. La conversión de Francescangeli fue un trámite. Santa Fe Rugby lentamente asimiló el golpe y con un penal achicó la diferencia. Con un nuevo penal quedó a tiro.

La anotación despertó al verdinegro que fue ganando metro a metro hasta quedar a centímetros del ingoal. Desde el scrum empezó a asfixiar al tricolor contra su propio ingoal pero no definió y la visita pudo salir del asedio. Esto envalentonó al equipo de Santa Fe, que como una sábana corta, atacó y se descuidó atrás.

Una contra encabezada por Pellegrino terminó con el try de Larrazabal con el que Duendes otra vez pasó al frente. Lo poco que quedó hasta el final se diluyó en jugadas intrascendentes y así Duendes se fue al descanso 14-6 arriba.

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Duendes no pudo mantener la ventaja

En el complemento, Duendes siguió controlando el juego y respondiendo en defensa cuando Santa Fe Rugby atacaba. Francescangeli sumó un nuevo penal asegurado una diferencia que le dio más tranquilidad. La obligación era de la visita.

Obligado el tricolor santafesino fue por la patriada. Y llegó al descuento con un try de muy buena factura, con el que dejó el marcador 17-13 para el local.

Mientras Santa Fe Rugby se agrandaba, Duendes no logró capitalizar sus chances y el partido se hizo muy parejo. Un nuevo penal visitante dejó la chapa 17-16.

Duendes se lanzó al ataque pero una serie de desaciertos y errores en la toma de decisiones frustró cada intento. Santa Fe Rugby, en cambio, cuando tuvo su chance no perdonó. Si fullback se filtró en la defensa y llegó al try con el que dio vuelta el marcador.

A escasos minutos del final la obligación pasó a ser del verdinegro. Pero los nervios y el apuro le jugaron en contra, circunstancia que aprovechó la visita para sentenciar la historia por un 28-17 que premió el amor propio de un equipo que nunca se dio por vencido.

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