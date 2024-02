Central Córdoba arrancó con el pie derecho, con un merecido triunfo ante Centro Español

Central Córdoba inició el torneo de Primera C en el Gabino Sosa con muy buena cabeza. Con testazos de Príncipe y Gómez venció 2 a 0 a Centro Español en el Gabino Sosa.

Los primeros once del renovado plantel de Diego Pavoni. Central Córdoba busca el triunfo ante Centro Español, que debuta en la Primera C.

Central Córdoba le ganó 2 a 0 a Centro Español, en el debut en el torneo de Primera C 2024, usando la cabeza. Con dos buenos testazos de Agustín Príncipe y Gonzalo Gómez en el primer tiempo, los charrúas derrotaron bien a los gallegos, que debutaron en forma absoluta en la categoría. Con justicia, el resultado hasta quedó corto, pero el tórrido calor y la escasa oposición que tuvo, hicieron del complemento sobre todo un tránsito tranquil para los ahora dirigidos por Diego Pavoni, aunque tuvo chances para una diferencia mucho mayor. Bien para empezar.

Enseguida, el mismo Príncipe tuvo el segundo. Esta vez el centro fue desde la derecha de otro debutante, el exsalaíto Francisco Duré, y el exsalaíto le pegó entre hombro y cabeza muy abajo, y el balón dio en el caño izquierdo.

Con el resultado a su favor, el equipo de Pavoni jugó tranquilo y manejó el trámite a tu antojo. Por su parte, la visita mostró muy poco y no pateó al arco.

El dominio charrúa fue total y así llegó una falta sobre borde del área derecho. Mustachi la puso bárbara al corazón del área chica y ahí apareció Gómez para estampar el segundo. De cabeza, obviamente.

Con un fútbol práctico en todas sus líneas, el Matador dejó una buena imagen en la primera etapa y así se fue al descanso, con un triunfo merecido.

El complemento comenzó con un equipo visitante con otra actitud, lanzado en busca de achicar diferencia pero no tuvo ideas para romper el cerrojo que le puso el matador.

Con el correr de los minutos, el local emparejó las acciones y a los 18', en la primera situación de peligro, Príncipe encabezó el ataque, cedió para Atardo, el volante llegó al fondo y sacó un preciso centro que la defensa gallega logró rechazar cuando llegaba solo Piccinini para anotar el tercero que no pudo ser.

A los 27' llego una perfecta triangulación del matador. Príncipe arrancó la jugada, cedió para Atardo, el volante derecho habilitó para Mustachi y el Gitano se quedó con el grito de gol atragantado, porque se la sacó del buche Fumo.

En el medio de la alegría por el resultado que estaba logrando, la hinchada de Central Córdoba sorprendió a todos en el Gabino Sosa con la marcha de bronca al actual gobierno de Javier Milei. "Laa patria no se vende", empezaron a cantar y ahí se sumaron el resto de los presentes.

Los minutos que siguieron estuvieron de más, aunque siempre la sensación fue que si aceleraba Central Córdoba podía aumentar. No hizo falta. El triunfo fue por una diferencia tranquila y el arranque del ciclo Pavoni fue sin dudas para un buen norte.

Síntesis:

Central Córdoba 2: Ignacio Colombo; Francisco Duré, Rodrigo Lechne (85' Matías Ramírez), Ignacio Bogino y Julián Jercovich; Gonzalo Atardo (80' Guillermo Tell), Gonzalo Gómez (80' Simón Sierra), Martín Mustachi (80' Gerardo Pérez) y Patricio Madero; Agustín Príncipe (80' Alexandro Fernández) y Joel Piccinini. Director técnico, Diego Pavoni. Suplentes: Francisco Núñez y Paulo Killer.

Centro Español 0: Rodrigo Fumo; Facundo Figueroa, Matías Gelpi (ET Ramiro López), Franco Troyes, Tobías Graña (83' Nahuel Santiago) y Matías Acosta (ET Jorge Rosas Quintero); Martín Saucedo, Ramiro Texeira y Nicolás Quintana (59' Marcelo Nobile); Gonzalo Mercado y Franco Krikorian (ET Ezequiel Gayoso). Director técnico: Diego Herrero. Suplentes: Ivo Regules, Nahuel Santiago y Francisco Cristaldo.

Goles: 18' Príncipe (CC); 33' Gómez (CC)

Arbitro: Ignacio Cuicchi

Estadio: Gabino Sosa