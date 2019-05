Central: Cocca salió al cruce de las críticas de Herrera

El entrenador de Central, Diego Cocca, no se quedó callado luego de que el delantero Germán Herrera lo criticara por no incluirlo entre los titulares que el miércoles enfrentarán a Libertad de Paraguay, por la última fecha del grupo H de la Copa Libertadores. "Ya le dije que va a jugar. No de arranque, pero va a jugar", manifestó luego de que el Chaqueño lo le apuntará por dejarlo afuera del once en el partido que marcará el final de su carrera como jugador profesional.

"Ya le dije que va a jugar. No de arranque, pero va a jugar. Yo lo entiendo y entiendo el momento, pero para nosotros es importante ganar", aseguró Cocca.

En ese sentido, agregó: "Hablamos con el Chaco, siempre con respeto. El está pasando un momento difícil como jugador, su último partido. Está claro que me pongo de su lado y seguro que va a jugar y se va a poder despedir de su gente. Para Central queremos que el equipo juegue bien y gane".

Y continuó: "Mi función es poner al mejor equipo para ganar. Representamos a Central y queremos darle una alegría a la gente".

"Vamos a poner el mejor equipo que podamos tener y sin dudas Herrera va a jugar y va a poder despedirse de su gente", agregó.

El entrenador del conjunto de Arroyito también dejó en claro que tiene la mente puesta en lo que viene. "Entre mañana y pasado tenemos una reunión. Estamos trabajando en el tema de refuerzos, sabemos quiénes se van a quedar en el plantel. Queremos hacer un Central competitivo", enfatizó.