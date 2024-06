Central: Campaz recuperó su nivel y a Copetti se le abrió el arco en Mendoza

Siempre hay algunas pequeñas cosas que pueden rescatarse de un partido, por más mal que se juegue, y si bien el empate no generó bronca ni angustia, lo que quedó en claro es que una de las mejores cosas que se lleva Central desde Mendoza es el nivel que mostró Jaminton Campaz, a quien sin dudas le falta mucho para volver a ser aquel de 2023, pero que ante Godoy Cruz demostró que no se olvidó de jugar. Quizá pase por la confianza que aún le falta recuperar, pero dio un gran paso hacia adelante. Y no hay que dejar de mencionar lo que fue el gol de Enzo Copetti, no por la factura, sino por ser el primero de un delantero que, se sabe, vive del gol, y al que fueron a buscar expresamente.