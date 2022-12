Central busca un lateral: Delgado y Sandez, dos que gustan

El retraso en el trabajo en el mercado de pases que provocó la postergación de las elecciones, en Central todavía no se pudo recuperar, más allá de las negociaciones que están abiertas para sumar refuerzos. A la llegada de Carlos Quintana seguramente se le agregarán otros futbolistas y se sabe que hay puestos definidos en los cuales sumar caras nuevas. Uno de ellos es en el lateral izquierdo, para suplir la ausencia de Lautaro Blanco, y uno de los apuntados es un exCentral: Rafael Delgado. El hoy jugador de Colón es un nombre que interesa y, según confiaron desde el sabalero, Delgado está ilusionado con que se le abra la posibilidad de volver al club en el que se formó. Por lo pronto, no trascendió que haya negociaciones abiertas, pero sí confirmaron desde Arroyito que es uno de los que está en la mira. Otro nombre que seduce es el de Agustín Sandez, actualmente en Boca, pero la empresa no parece sencilla.