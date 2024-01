Central: arriba el telón para que salga a escena el campeón

Tucumán (enviado especial)- Llegó el momento. Es hora de plantar bandera y mostrar la chapa de campeón en todos los rincones del país que se presente. Central no tiene margen para las especulaciones. Tampoco para los lamentos por dos apellidos que aún no llegaron, pero la intencion es anunciarlos en breve y luego jueguen y no pasen desapercibidos: Jaminton Campaz y Abel Hernández. Para el canalla es tiempo de saltar al campo de acción y comenzar la defensa del título de la Copa de la Liga con todas las expectativas a flor de piel. Se presentará esta noche en Tucumán, desde las 21.15, ante un Atlético que también buscará llegar lejos en este certamen que pone primera. El decano renovó la ilusión como los de Arroyito, quienes afrontarán un primer semestre intenso y con muchos desafíos porque tienen por delante el torneo local, la Copa Argentina y la incursión en la Copa Libertadores con todo el prestigio que representa.