Central arrancó la concentración, entrena y espera por el clásico

Russo seguramente ya tiene desde hace días el equipo en a cabeza, pero hasta aquí no lo dio a conocer.

En Central se puede decir que el clásico comenzó a jugarse ya en el mediodía de este sábado, que fue el momento en el que jugadores y cuerpo técnico se juntaron en el predio de Arroyo Seco y donde permanecerán hasta la partida al Coloso del Parque para jugar el clásico. Pero claro, antes de que eso ocurra habrá un entrenamiento, en el que Miguel Angel Russo definirá seguramente el equipo para afrontar el clásico, aunque por supuesto no habrá confirmación. Es más, hasta está la posibilidad de que ni siquiera ponga en cancha el once que tiene en mente.

Para la tarde está prevista la última práctica. En un contexto de lógica absoluta podría haber algunos movimientos tácticos e incluso jugadas con pelota detenida, a favor y en contra, con los nombres que Russo tiene pensado poner en cancha. Pero ha pasado muchas veces que el DT el día anterior al partido no hizo nada de eso, por eso no sería extraño que, en tren de no dar pistas, haya otro tipos de ejercicios.