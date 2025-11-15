Barrio Triángulo se conmocionó con el título de la Rosarina de Pablo VI

Gran festejo del barrio Triángulo, que recibió como héroes al plantel de Pablo VI, que se coronó en Álvarez como campeón de la Rosarina por cuarta vez

Los jugadores de Pablo VI se pasearon en el techo de un colectivo y todo barrio Triángulo fue a recibir, tras su gran conquista.

Pablo VI se consagró campeón de la Asociación Rosarina de Fútbol y todo barrio Triángulo salió a recibirlo luego del empate en Álvarez que le terminó dando su cuarta estrella. Un merecido premio para los dirigidos por Damián Pissano.

La definición de la última fecha fue dramática y se jugó con la atención en dos canchas, en la de Unión de Álvarez y en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Y los cuatro equipos implicados contaban con chances de dar la vuelta.

El único que dependía de sí mismo era Pablo VI, que ganando se coronaba en su visita a Álvarez. Pero al enterarse que Coronel Aguirre perdía con Central, las cuentas hicieron que el empate le sirviera. Y así, el 0 a 0 lo coronó campeón por cuarta vez en el fútbol local, tras los títulos de 2007, 2013 y 2014.

De Álvarez a barrio Triángulo

Después de celebrar en la cancha de Álvarez, el plantel emprendió el regreso a su cancha de barrio Triángulo, adonde fue mudado tras ser desalojado hace muchos años de Pellegrini y Crespo.

Y ahí toda la barriada homenajeó al plantel como héroes. En el techo del colectivo, los jugadores celebraron con la gente, que llevó su cotillón, bombas de humo amarillas y blancas, fuegos artificiales y toda la alegría por la consagración.