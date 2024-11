Central: Ariel Holan arranca su ciclo con las defensas bajas

En su primer partido como DT canalla no contará con la zaga central titular, tampoco con Sández y con Juan Giménez casi sin entrenamientos con el grupo

Para un técnico no hay nada mejor que contar con todos los jugadores a disposición, para que la decisión del armado del equipo se le torne lo más difícil (en el buen sentido) posible. Pero no será el caso de Ariel Holan en lo que será se debut en Central, el próximo miércoles ante Estudiantes. Es que no tendrá a mano a los dos centrales habituales titulares como Facundo Mallo y Carlos Quintana, y tampoco a Agustín Sández, quien estará volviendo de su viaje a la selección paraguaya.