Central: ahora el salto lo busca en Copa Argentina

El equipo canalla cierra el semestre ante Chaco For Ever buscando el pasaporte a los octavos de una competencia en la quiere volver a ser protagonista

El último capítulo del semestre para Central no será un partido más, sino que será para dar un paso más en una de las competencias que en Arroyito tienen entre ceja y ceja: la Copa Argentina. Y no sólo los hinchas, sino desde el plantel y, sobre todo, desde el cuerpo técnico. Por eso la enorme expectativa del partido de hoy ante el desvencijado Chaco For Ever, por los 16 avos de final de un torneo en el que Central pretende volver a tener el protagonismo de años anteriores. En el Mario Alberto Kempes el equipo de Miguel Angel Russo irá por el pasaje a octavos de final, donde ya está esperando Villa Mitre de Bahía Blanca.