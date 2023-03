Central: Agustín Toledo tendrá su bautismo como titular

El “lavado de cabezas” del que habló Walter Montoya durante la semana tuvo que ver con la actuación del equipo en Junín, básicamente con lo que pasó en el segundo tiempo, pero la debacle que sufrió el equipo tras la expulsión de Kevin Ortiz no fue motivo suficiente para que Miguel Angel Russo metiera mano más allá de las obligaciones. Por eso, el único cambio que realizará el entrenador es el ingreso de Agustín Toledo, otro de los jugadores que llegó como refuerzo, y que recién en esta séptima fecha tendrá la chance de hacer su debut como titular.

Hasta aquí ya jugaron desde el inicio prácticamente todos los jugadores que arribaron en el último mercado de pases. Uno de los que aún no lo hizo fue Toledo, a quien se le abre una clara posibilidad de jugar y demostrarle al entrenador que su participación no será sólo para cubrir la vacante de Ortiz, sino que está capacitado para ganarse un lugar entre los once.