La intención de Central es contar con Walter Montoya por todo el 2023. Incluso ya inició gestiones para ver si puede lograr el objetivo. De hecho, este lunes h ubo un nuevo diálogo entre las partes. No hubo acuerdo , pero desde el club informaron que “el diálogo fue muy productivo”. Una de las barreras que por ahora divide la cancha de la negociación es el tema económico. De parte del volante están dispuestos a firmar un nuevo préstamo. Sea porque el Chaqueño no tiene otra oferta como también porque necesita recuperar rodaje tras haber sido operado en agosto pasado de la rotura del ligamento en el tobillo derecho. Aunque también es verdad que lo harían de manera diferente al monto en que llegó el jugador en enero pasado.

Mientras el club sigue sin entrenador, con las elecciones programadas para el 18 de diciembre (aunque podrían posponerse) y con varios temas por resolver puertas hacia adentro, también aspira a retener a un hijo de la casa como Montoya. El mediocampista tuvo altibajos mientras pudo jugar la pasada Liga Profesional. No obstante, la idea es retener al profesional.

Desde la entidad afirmaron que hubo un diálogo para ver si las partes pueden avanzar de verdad en esta novela contractual. El marco teórico indica que no debería haber inconvenientes para sellar el pacto. La realidad es diferente. Sobre todo del lado del volante. El mismo jugador que en un contexto normal habría cumplido el préstamo hasta fin de año y recalado en otra latitud en 2023 porque ese el objetivo que tenía la empresa que lo asesora tras la poca actividad que sumó en Cruz Azul.

Regresó a Arroyito en enero pasado tras haberse recuperado del contagio de coronavirus. Firmó hasta el 31 de diciembre, cuando el equipo era comandado por Cristian González. Con el devenir de los partidos tuvo sus buenos momentos y otros no tanto. Con Carlos Tevez dejó la banda derecha y pasó a jugar de volante central, función que cumplió a medias.

Sin embargo, el Chaqueño se alejó de las canchas en agosto pasado por fuerza mayor. Tras jugar y ganarle el clásico ante Newell’s se confirmó que sufrió la rotura del ligamento en el tobillo derecho. Fue operado y, según indican desde Central, ya está bien y en condiciones de iniciar la pretemporada junto al plantel.

La dirigencia quiere lograr retener al mediocampista a la brevedad. Por eso mantiene contacto con la empresa que representa al jugador. Las charlas hasta el momento son fructíferas, al menos así aseveran sin dudar desde Arroyito. Pero lo cierto es que Montoya continúa sin estampar la firma. Aunque eso no le quita posibilidades de que termine haciéndolo pronto. Sobre todo porque no tiene otra propuesta tan firme y segura como la de Central.