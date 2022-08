Carlos Tevez después de la derrota: "Es un golpe de realidad"

Pero luego del 0-3 su alegría mutó en tristeza. El entrenador canalla fue lapidario con el partido que hicieron sus jugadores: “Ganamos dos partidos y parecía que estábamos en otra cosa. Estoy conociendo el mundo Central. Es como les dije a los muchachos. Si no corremos, no metemos y no levantamos el pasto de la tierra cualquier equipo nos va a hacer trabajar muchísimo. Menos mal que esto nos pasó ahora y no el jueves contra Quilmes por Copa Argentina porque de lo contrario quedábamos afuera”.