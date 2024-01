Caramelo Martínez jugó de arranque y mostró su buena presencia

En su lugar ingresó otro de los refuerzos: Franco Ibarra, quien había sido titular contra Liverpool. Lo hizo cuando el partido se había empezado a desdibujar por la cantidad de cambios, de un lado y del otro.

Quien volvió a tener una nueva chance fue el juvenil Elías Ocampo, en una función (lateral por derecha) que no es la suya (es delantero) y no sólo no tuvo grandes complicaciones en la marca, sino que cada vez que tuvo espacios para proyectarse lo hizo. El ser atacante le da el plus de que tiene el hábito de controlar rápido, desmarcarse y hasta de sacarse un hombre de encima a la carrera. Una de las pocas llegadas del canalla fue de su autoría, cuando tiró una diagonal de derecha al centro y probó al arco con un remate cruzado, que se fue apenas desviado luego de un pequeño desvío en un defensor. A cuatro del final Russo lo sacó para ingrese otro de los juveniles que está haciendo su primera pretemporada, Santiago Burgos, que sí es lateral por definición. En los pocos minutos que estuvo en cancha se animó a ir para adelante rompiendo líneas. Hubo otra vez minutos para Cervera, Bogado, Oviedo y hasta para el chico Ramiro Peralta.

Quizá lo más importante haya sido la chance ya desde el arranque para Caramelo Martínez, que cumplió esta vez ya en el equipo base.