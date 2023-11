Cambios en el fútbol: avanza la propuesta para que haya expulsiones temporales

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTheIFAB%2Fstatus%2F1729507424376148177&partner=&hide_thread=false IFAB Annual Business Meeting approves trials to improve participant behaviour in football



News release: https://t.co/8BVDvamgHc pic.twitter.com/IsSKMS0rkZ — The IFAB (@TheIFAB) November 28, 2023

A diferencia de lo previsto hace algunos días, en esta reunión no se trató la modificación de la regla del fuera de juego que impulsa el ex entrenador francés Arsene Wenger. “No estarás fuera de juego si alguna parte del cuerpo que puede marcar un gol está en línea con el último defensor, incluso si otras partes del cuerpo están por delante. Ya no habrá decisiones por milímetros”, comentó el ex estratega francés,