"Buscaremos cerrar muy bien el año", destacó Ribas

Frontal y seguro como buen uruguayo. Sebastián Ribas tiene bien en claro dónde está parado. Sabe perfectamente lo que representa el mundo Central. También que deben entrar en receso en modo ganador. “De nuestra parte buscaremos hacer lo mejor posible y cerrar muy bien el año”, desprendió el 9 en clara referencia al partido que jugarán esta tarde ante Boca en el Gigante. “Tenemos un grupo con mucho huevos, espero que hagamos un gran partido y que nos llevemos la victoria”, remarcó el delantero a modo de deseo en un mano a mano con Ovación.

¿Cómo te encuentra este partido, que a su vez es muy importante para todo Central?

A nivel personal estoy contento porque vengo sumando minutos desde el arranque, ya que este era uno de mis objetivos cuando llegué a Central. Vine a pelear un puesto a un cuadro grande pero a la vez me siento bien porque me agarra con más ritmo. Y a nivel grupal quiero destacar que este cierre de año nos encuentra en un lindo momento, más allá de que siempre fuimos conscientes de que estábamos trabajando muy bien. Hay un grupo que nunca bajó los brazos, pese a que en un momento se puso en tela de juicio lo que veníamos haciendo. Sin embargo, ese espiral por el cual pasamos comenzó a torcerse y empezaron a caer las victorias o sobresalir más nuestro juego y goles.

¿Es una ventaja terminar el año jugando a diferencia de hacerlo como suplente?

Claro. Lo que queremos todos es jugar. La idea es estar siempre de arranque, pero luego hay cosas que escapan al deseo de uno. A eso le sumo que en su momento tuve una fractura en el dedo del pie que me tuvo a maltraer un tiempo. Jugaba infiltrado o con dolor, pero eso no dependía de mí. De mi parte, siempre tengo la mejor predisposición para con mis compañeros y cuerpo técnico. Y sobre el rodaje, la verdad es que en dos o tres partidos tampoco sé si agarrás el ritmo que en teoría sería el ideal. Lo que sí sé es que desde que llegué me siento muy bien y a gusto en todo sentido.

¿Coincidís con que si bien ante Godoy Cruz y Aldosivi se les alinearon los planetas, también es cierto que el rival de ahora es de otro calibre?

Obvio que son distintos rivales. No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que Boca es un equipo grande, que encima viene de tener buenas actuaciones a nivel internacional. Todos saben lo que representa en la historia deportiva, pero en su momento nos tocó River, que es otro de los grandes y estaba en un excelente momento, y fuimos con nuestras armas, con la humildad que tenemos, sabiendo que no somos menos que el resto y demostramos ser un plantel fuerte. Sobre todo a nivel colectivo. Esta vez no será la excepción. Haremos todo lo que esté al alcance de nuestras manos para demostrar que estamos sólidos.

¿Contra Aldosivi agarraste la pelota y pateaste el penal con todo como para sacarte la mufa?

No, sinceramente practico siempre penales. En los demás clubes que estuve los pateaba o pedía la pelota. En este caso, el encargado de ejecutarlo era el Colo (Gil), pero como había salido pedí el balón y por eso lo pateé. Incluso si hubiese estado se lo pedía igual porque me gusta esa responsabilidad. Siempre respeto las decisiones, pero considero que si uno está con confianza hay que pedir la pelota.

¿Y te dejó más tranquilo haber convertido el primer gol en Central?

No, porque no creo en la mufa. Sinceramente no creo en esas cosas. Lo que sí creo, y mucho, es en el trabajo, la confianza y en uno mismo. A la larga, los frutos del trabajo caen solos. La recompensa siempre llega. A la suerte hay que provocarla y se hace con trabajo. No podés atarte a cosas fortuitas.

¿Cómo tomaste el hecho de que Central repatrió a Ruben, quien se sumará en enero y generará mayor competencia interna?

Para todo el pueblo canalla es importantísimo que un jugador de la talla de Marco vuelva al club. Quienes lo conocen sólo tienen palabras de elogio hacia su persona, mientras que el resto que lo vimos desde afuera valoramos lo que puede aportar. Será una linda lucha interna porque eso jerarquizará al plantel. Volvió un ídolo y eso está muy bueno también.

¿Ya sabés cómo le van a jugar a Boca, que llegará con algunas bajas y dudas?

Más allá de quiénes jueguen, lo cierto es que tienen jugadores importantes. Sobre la forma de cómo vamos a jugarle ya lo sabemos porque nuestro técnico hizo mucho hincapié en la semana. De nuestra parte buscaremos hacer lo mejor posible y cerrar muy bien el año.

¿La idea es repetir lo que hicieron contra River?

Si bien son diferentes partidos, Central jugará para hacer un papel acorde a la exigencia de turno. Lo que sí no haremos es negociar el esfuerzo colectivo. Porque este plantel da la vida en cada partido.

¿Qué tienen entonces para ganarle a Boca?

Un grupo con mucho huevo, jugadores desequilibrantes que pueden marcar la diferencia y un gran compromiso colectivo.