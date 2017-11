Burzaco negó haberle pagado "sobornos" a Cristina Kirchner

El ex titular de Torneos y Competencias Alejandro Burzaco negó haberle pagado “sobornos” a la ex presidenta Cristina Kirchner mientras que indicó que las coimas quedaban registradas con el nombre de pila de la ex mandataria.

“¿Usted pagó sobornos a Cristina Fernández de Kirchner?”, le preguntó el fiscal Samuel Nitze a Burzaco, quien respondió: “No, señor”, mientras que al ser consultado acerca de los pagos a dirigentes del programa Fútbol Para Todos, dijo que esas coimas quedaban registradas bajo el nombre “Cristina”. Leer más: Burzaco aseguró que le pagó 15 millones de dólares a Grondona en coimas Burzaco declaró por segundo día como testigo por parte de la fiscalía en el juicio que se lleva a cabo en Brooklyn por el FIFA Gate y, según revelaron agencias internacionales y medios estadounidenses, explicó cómo el programa Fútbol Para Todos quedó involucrado en la trama de corrupción. “En el año 2009, la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno decidieron lanzar un programa llamado Fútbol para Todos, lo que generó que se dieran de baja de manera unilateral los contratos que teníamos con ellos. Fue un gran impacto negativo para nosotros, sufrimos un gran impacto económico como empresa”, señaló.