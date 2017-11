El hijo de Grondona cargó contra Burzaco y lo tildó de mentiroso

Humberto Grondona salió al cruce de la declaración de el exCEO de Torneos y Competencias, quien acusó al expresidente de la AFA de recibir sobornos por 15 millones de dólares por la televisación de los mundiales de fútbol, en el marco del escándalo de corrupción conocido como FIFAgate

Burzaco dijo ante el fiscal del caso Fifagate, Samuel Nitze, en los tribunales de Nueva York que acordó junto a dos cadenas de televisión pagarle a Grondona, entonces jefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y número dos de la FIFA, un soborno de 15 millones de dólares por los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030.

"Burzaco mintió. Lo que dijo de los derechos del 2026 y 2030 es una locura, si papá había muerto. Es una locura porque los derechos se dieron hasta el 2018 y el 2022", advirtió el actual entrenador de Arsenal de Sarandí. Y agregó: "Hay que entenderlo porque le dicen 'hablá y te quito un año'. ¿Vos te pensás que a Estados Unidos le importa Grondona? No le importa Grondona, si está sobreseído. A Estados Unidos le importa que le chorearon el Mundial y le sacaron los derechos televisación. Y justo el que está declarando es el más pillo de todos. Le dicen: 'Señor, deme nombres'".

Leer más: Burzaco dice que le pagó a Grondona 15 millones de dólares en coimas

En este marco, Humberto Grondona desafió: "Que no venga acá ahora, me parece que en Sudamérica no puede caminar. Se quedará, no conozco Nueva York –debe ser muy linda–, pero no debe poder volver acá. A alguno no le va a gustar que vuelva acá", desafió el hijo del ex presidente de la AFA y vicepresidente de la Fifa".