Fue mucha la información que circuló en relación a la situación de Bruera, quien ayer mismo pasó por la práctica de Nacional de Paraguay a despedirse de sus compañeros y el cuerpo técnico. Después de eso tuvo la intención de firmar la rescisión del contrato con el club guaraní, pero la misma no pudo concretarse.

Este último dato generó un toque de atención en Arroyito, pero la posición sobre cómo estaba la negociación no cambió. Algunas de las fuentes consultadas reafirmaron la idea de que el tema “está destrabado” y que de ahora en más sólo resta ajustar los detalles del vínculo del jugador con el club de Arroyito.

Igual, se sabe que en situaciones de este estilo hasta que los papeles no contengan las firmas correspondientes no se puede dar nada por sentado, por eso los reparos lógicos. Bruera deberá firmar primero la rescisión en Nacional y cuando eso suceda sí estará a un paso de sumarse a Central.

Bruera2.jpeg Bruera se despidió del plantel de Nacional y el técnico Sarabia dijo que lo van a extrañar.

El atacante, de 23 años y cuyo pase pertenece a Brown de Adrogué, fue analizado por el entrenador canalla Leandro Somoza, quien les dio el okey a los dirigentes para que negociaran. Ayer se despidió del plantel y tras la práctica el técnico Pedro Sarabia declaró: “Pasó a despedirse de sus compañeros, lo vamos a extrañar”.

En lo que tiene que ver con el resto de los refuerzos, no hubo avances por la llegada de Gastón Avila. La situación está estancada y todo indica que no se destrabará hasta que el defensor no firme la extensión del contrato con Boca en los términos que pretende el club de la Ribera.

Somoza está obligado a meter mano en el equipo

Ya en el arranque del torneo Leandro Somoza se ve obligado a meter mano en el equipo por la expulsión de Marcelo Benítez y Nazareno Romero es el que saca una luz de ventaja. Será clave también determinar si el DT mantendrá el esquema o lo modificará. Cuando Romero saltó a la cancha fue para reordenar las piezas y desde ese momento el equipo se paró con un 4-4-1, amén de que ya desde el inicio de ese segundo tiempo Somoza había mandado al Pupi Ferreyra sobre el carril izquierdo. Lo cierto es que con Romero en cancha Central armó dos líneas de cuatro y Nazareno se paró a la izquierda de Yacob, cumpliendo la función de doble 5 (una posición que conoce por haber jugado en inferiores y la reserva de Vélez). Si Somoza mantiene el esquema con enganche, Romero debiera jugar como interno por izquierda, pero si opta por el 4-4-2 el mediocampo sería el mismo que el que terminó jugando frente a Lanús. Otra alternativa es el ingreso de Mateo Tanlongo, quien ya se encuentra recuperado del Covid.

Romero.jpg Nazareno Romero entró de muy buena forma en el partido frente a Lanús. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En otro orden, Julián Velázquez sufrió un esguince en la rodilla derecha durante la práctica matutina. Por la tarde le realizaron estudios por imágenes y descartaron una lesión ligamentaria.

Martín Rabuñal firmó a rescisión de su contrato y dejó de ser jugador de Central. El mismo camino correría Fernando Torrent, quien seguiría su carrera en Estudiantes. El lateral no figura en los planes de Somoza y de allí la intención de emigrar. Además, Alan Marinelli podría regresar de su préstamo tras rescindir con el pincha.