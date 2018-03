Bielsa le pegó muy duro al presidente Bermúdez

Rafael Bielsa, el gran protagonista de la asamblea, tal vez por "ser el hermano de..." como él mismo lo dijo, no anduvo con rodeos al hablar de este presente complicadísimo de Newell's y encontró en el presidente Eduardo Bermúdez al blanco perfecto: "Mejor que no estuvo acá, si estaba se pudría todo. Es una persona disolvente, urticante. No es aglutinante".

Con un discurso encendido, dicho por quienes lo escucharon dentro de la asamblea. Coronado por aplausos, que se oyeron desde el veredón. Y clave para el rechazo a una memoria y balance por demás discutida durante más de seis meses (de octubre 2017 a hoy), el "hermano de Marcelo", aclaró enseguida que "no fui, no soy ni seré nunca dirigente. Porque me gusta ser hincha y me siento muy cómodo así. Cuando uno envejece tiene menos felicidades y ser hincha es una de las pocas. Y a mí me gusta ser hincha de Newell's, con los desbordes, pasiones y orgullo propios de un hincha; en cambio ser dirigente requiere profesionalismo, racionalidad, no lo quiero para mí".

Fue el último en llegar, el último en irse tras prestarse al diálogo periodístico. "Las democracias son así, y si Bermúdez hoy tiene un espacio muy estrecho en la dirigencia y el resto que lo rodea ganó un espacio mayor está bien que no tenga más lugar. Además, es un tipo que no sólo no cumplió sino que hizo lo contrario a no cumplir, que es peor. ¿Qué pueden hacer? Que lo flanqueen para que cometa los menos errores posibles", dijo.

Y fue más atrás para recordar que "en las últimas elecciones me decían que lo iban a votar porque sabía mucho de fútbol, el mismo argumento que me había dado Lorente 8 años atrás. Y Bermúdez sabe para él. Pero fue elegido democráticamente. Y respeto a la opinión mayoritaria". Asimismo, consideró que "cuando fueron las elecciones era difícil meterse porque estaba todo muy áspero después de lo que dejó el dúo dinámico Riccobelli-Morosano, y me cansé de decirlo".

Quizás extrañó y "hasta recibí algunos silbidos por rescatar a D'Amico, pero lo siento así". Enseguida agregó que "hoy hay un montón de pibes que pueden sumarse a la dirigencia, que son sensatos, profesionales, que trabajan y dan la cara, se esfuerzan y lloran por Newell's. Hasta se humillan como nos pasó viendo el partido que perdimos ante Argentinos Juniors, cuando nosotros deberíamos haber sido el equipo de Berti. Pero esto es consecuencia de una enorme cantidad de errores".

Por último volvió a responder sobre la memoria y balance y lo hizo con una pregunta: "¿Qué pasaba si lo aprobábamos hoy, que pasaba mañana, y pasado, y dentro de un mes, y dos meses...? No soy muy optimista a futuro porque las cosas viejas y complejas no tienen soluciones sencillas y rápidas, son complejas y lentas".