Beccacece presentó la renuncia tras la derrota de Independiente

Ex DT. El rosarino no plasmó sus ideas.

Ex DT. El rosarino no plasmó sus ideas.

“No se pudo plasmar en resultados la idea”, dijo el rosarino Sebastián Beccacece minutos después de renunciar a su cargo como entrenador de Independiente, decisión que tomó ayer al reunirse con el presidente Hugo Moyano y su hijo Pablo (vice 1º), lo que se veía venir luego de la eliminación de la Copa Argentina a manos de Lanús, el viernes en cancha de Newell's.

“Aplicamos el sentido común con los dirigentes al no poder alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado, más allá del vínculo y las ganas de continuar dirigiendo”, destacó el entrenador que llegó hace pocos meses al club de Avellaneda tras ser subcampeón con Defensa y Justicia.

Desde lo personal, el ex ayudante de Jorge Sampaoli argumentó: “Cuando uno da todo y se vacía, el reproche interno no existe. Después, sí hay que evaluar por qué no alcanzamos la regularidad. La manera de conducir, lo hicimos con nobleza, entereza y dignidad”, señaló el ex ayudante de campo de la selección argentina en el Mundial de Rusia.

En su lugar, provisoriamente, se hará cargo del equipo de manera interina Fernando Berón (coordinador de las divisiones inferiores) y dirigirá la primera práctica hoy a las 9 horas en el predio de Villa Domínico.