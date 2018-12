Edgardo Bauza todavía no confirmó el once de Central para la final de la Copa Argentina. No obstante, todo indica que no habría novedades, ya que la única duda del entrenador pasaba por saber si podría contar con el mediocampista Leonardo Gil, quien se lesionó durante el partido con San Martín de San Juan.

Tras varios días donde reinó la incertidumbre, finalmente el volante Gil se recuperó de la molestia que sufrió fue en el recto izquierdo y podrá ser de la partida mañana frente a Gimnasia La Plata.

Todo parece indicar que el DT canalla se volverá a inclinar por los mismos once que salieron de arranque en el triunfo sobre San Martín de San Juan por 1 a 0, por la postergada 7ª fecha de la Superliga.

De esta manera, el Paton Bauza mandaría a la cancha a Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Oscar Cabezas y Alfonzo Parot; Washington Camacho, Gil, Néstor Ortigoza y Federico Carrizo; Marco Ruben y Fernando Zampedri.

El plantel canalla ya se encuentra instalado en un hotel de la ciudad de Mendoza, donde quedará concentral de cara al paritdo que se desarrollará mañana en el estadio Malvinas Argentinas a partir de las 21.10.