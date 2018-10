El entrenador de Central Edgardo Bauza adelantó que recién mañana definirá el equipo canalla que visitará a Boca Juniors el sábado desde las 17.45 en la Bombonera por la novena fecha de la Superliga. En tanto se excusó de hablar del clásico y adelantó que ya conversó con los dirigentes para reforzar el equipo a fin de año con "dos o tres jugadores de jerarquía".

"Del clásico no voy a hablar, falta mucho para eso, tenemos el partido con Boca y dos más, vamos a definir el equipo mañana", resumió el Patón en el inicio de la conferencia de prensa este mediodía en Arroyo Seco para adelantar que tiene en cuenta a Alfonso Parot, quien esta mañana "hizo trabajos livianos".

Siguiendo con la defensa adelantó que aún no decidió cuáles serán los cambios aunque deslizó que el colombiano no está para volver.

"Tengo una idea pero todavía no lo tengo definido, no creo que (Oscar) Cabezas llegue, viene respondiendo bien pero si llega va a ir al banco, en cambio (Maximiliano) Lovera casi seguro que juega, de central puede llegar a estar Parot y no descarto a (Marcelo) Ortiz", indicó el Patón.









El técnico además confirmó que Marco Ruben quedará afuera ante el xeneize: "Viene con una molestia muscular hace unos días así que no voy a contar con él", expresó.

Al ser consultado sobre el sector medio del equipo, el DT contó que "van a jugar (Washington) Camacho y (Federico) Carrizo, aunque puede ser que jueguen invertidos", y agregó que Andrés Lioi "está respondiendo bien a su lesión, sin dolor y sin problemas, vamos a ver si puede ir al banco".

Además afirmó que Leandro Gil "ya se recuperó del problema intercostal, hoy trabajó sin problemas y va a jugar, es un jugador importante, siempre fue titular y al lado de (Néstor) Ortigoza siempre se movió muy bien".

Sobre el ataque especificó que "la idea es que Lovera juegue más de enganche y darle libertad para que pueda moverse, es desequilibrante y si está bien le puede causar problemas al rival, lo veo bien".

Así el equipo para el sábado formaría con Jeremías Ledesma, Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz y Parot; Camacho, Ortigoza, Gil, Carrizo; Lovera y Fernando Zampedri.





Respecto al bajón futbolístico que se vio reflejado en los resultados, Bauza analizó: "Es una etapa donde estamos tratando de acomodarnos y al final del torneo queremos sumar dos o tres jugadores para achicar diferencias con los otros equipos que hoy están por encima y llevan mucha ventaja".

"Venimos hablando con los dirigentes de sumar jugadores de jerarquía para que el equipo se posicione mucho mejor. No voy a dar ni posición ni nombre todavía", agregó.