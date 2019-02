Bauza piensa en que juegue Zampedri y en más cambios

Zampedri se queda, así que como dijo Bauza ayer, va a ser titular más allá de que recién lo definirá hoy en el último entrenamiento. Al menos el Toro expresó en el comunicado que estaba dispuesto a jugar pese a la semana que vivió (ver página 2). Esa es una de las modificaciones de nombres que planeó el Patón para volver al triunfo y sobre todo encontrar un equipo más sólido al que pisó el Ducó hace unos días. Porque además de mucho recambio habrá también uno de esquema. Era lógico que ante Aldosivi (mañana en el Gigante, 21.30, dirige Ariel Penel, TNT Sports) volverían los dos delanteros aunque en verdad tuvo mucha dificultad para confirmarlos. Y la otra gran novedad táctica es que prescinde del enganche. Además, vuelven dos "históricos" de la Copa Argentina al once titular y cambia la zaga con la última prueba que le quedaba.

"Vamos a jugar con un equipo totalmente diferente a Huracán. Estuvimos trabajando para tratar de ser más sólidos y que la tenencia de la pelota sea más importante para no darle tanto protagonismo al rival", dijo Bauza ayer, al que no le quedó otra que meter mano por la suspensión de Néstor Ortigoza y la lesión de Diego Becker. Y en ambos casos sus reemplazos serán dos titulares indiscutibles en la obtención de la Copa: Leonardo Gil y Washington Camacho. Ambos atravesaron períodos de lesiones y serán titulares por primera vez en el año, lo mismo que Zampedri.

En efecto, los tres terminaron mal la final ante Gimnasia y no pudieron hacer una buena pretemporada. El Colo jugó en una pierna esa noche y no tuvo el alta hasta entrado bien el mes. Fue suplente en el reinicio de la Superliga. Mientras que el uruguayo y el entrerriano inclusive tuvieron más tiempo de recuperación, ambos con problemas en sus tobillos. A Camacho se le cortaron inclusive dos ligamentos y se le afectó un tendón pero se decidió no operarlo, el dolor amainó y pudo jugar unos minutos ante Huracán. Zampedri fue preservado luego de penar con esa articulación durante muchos meses pero luego de varias infiltraciones tuvo el descanso necesario y se recuperó. Serán los primeros minutos si hoy es confirmado, igual que Gil.

Por supuesto, la inactividad de todos ellos pueden ser un factor de riesgo a la hora del rendimiento pero Bauza hace la lógica. Más en el caso de Zampedri, que acompañará a Claudio Riaño arriba, con lo cual deja a Jarlan Barrera afuera. Inclusive, el Patón parece no tener más opción que esa, porque Germán Herrera arrastra una contractura en el gemelo derecho externo y ayer el propio colombiano debió dejar la práctica por una molestia. Y en la zaga, sin refuerzo y por el bajo rendimiento de Marcelo Ortiz y Oscar Cabezas, le toca el turno a Miguel Barbieri.