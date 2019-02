Bauza piensa en cambiar algo del equipo

El antecedente de Tigre es motivo más que suficiente para que Edgardo Bauza decida meter mano en el equipo que el viernes visitara a Lanús. Esos 90 minutos le dieron motivos de sobra para analizar algunos otros nombres, entre ellos el de Leonardo Gil e incluso una variación en el esquema. Claro que todo dependerá de qué tipo de partido decida plantear el técnico canalla en el sur bonaerense. Por lo pronto, Alfonso Parot ya está en condiciones de volver y sería una de las caras nuevas en el canalla.

En el caso de haber algún retoque en lo que tiene que ver con los nombres, algo podría suceder también con el dibujo táctico. No porque el 4-4-2 utilizado en el último partido haya sido un fiasco (de hecho con esa forma de jugar Central ganó la Copa Argentina), sino por el buen rédito que le dio el 4-1-4-1 expuesto frente a River. Y teniendo en cuenta que el partido será de visitante, a esa chance no habría que descartarla. Por eso la inclusión del Colo Gil es una de las alternativas que se maneja. Eso implicaría atacar con un solo delantero, que podría ser Zampedri o bien Germán Herrera.

El tema es lo que sucederá con el resto. El pasado domingo la mayoría de los futbolistas estuvieron muy por debajo de su nivel y todos quedaron en capilla, especialmente los volantes externos (Camacho y Allione), quienes fueron reemplazados en el entretiempo. De los dos, el uruguayo es quien más en duda estaría.

Con respecto a Parot, tenía muchas ganas de jugar ya frente a Tigre, pero desde el cuerpo técnico decidieron darle algunos días más de descanso para que se recupere del todo de la molestia en el psoas izquierdo que ya lo había dejado afuera del encuentro contra River. Encima en esa ocasión Nahuel Molina había hecho muy bien las cosas.

Es indudable que, para Bauza, Parot es un jugador clave, no sólo por la solidez defensiva, sino por lo que aporta en ataque cada vez que cruza la mitad de la cancha. De no mediar imprevistos el chileno recuperaría su lugar entre los once. Si eso sucede, ¿qué pasaría con Molina? Podría pelearle el lugar a Gonzalo Bettini, pero es algo que el técnico deberá analizar.