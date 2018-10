El director técnico de Central, Edgardo "Patón" Bauza, se lamentó de que la Copa Argentina haya tomado la decisión de que el clásico se juege en cancha de Arsenal y a puertas cerradas y responsabilizó a las "autoridades de la ciudad" de que el partido más importante del fútbol local no se juegue en Rosario.

"Desde un principio sabíamos que iba a ser así, las autoridades de la ciudad nunca lo quisieron jugar acá, no las autoridades de Newell's o Central, las autoridades de la ciudad, nunca quisieron que se juegue acá, siempre fueron esquivas", disparó el entrenador canalla hoy en conferencia de prensa en Arroyo Seco.

"Sabíamos que se iba a jugar en Buenos Aires y a cancha cerrada, así que lo que faltaba era determinar el lugar y se determinó la cancha de Arsenal", insistió Bauza, zanjando la controversia que surgió cuando los organizadores de la Copa Argentina apuntaron al gobernador Miguel Lifschitz como responsable de que el clásico no se juegue en Santa Fe.

"Es una lástima que la ciudad no pueda vivir el clásico como lo vivió siempre, por toda la importancia que tiene el clásico de la ciudad, pero bueno es lo que nos toca vivir", comentó sin ocultar su resignación el DT de Central, y aseguró: "La verdad que si no se juega en Rosario me da lo mismo dónde se juegue. La cancha está en buenas condiciones".