Un clásico especial para escucharlo

Será un clásico para vivirlo y sentirlo por los medios. Ideal por radio, para imaginar que se juega en el Emirates Stadium del Arsenal inglés y no en el Julio Grondona, de Sarandí. Será duro para los hinchas mirarlo por la TV, porque más allá de que no habrá ni una bandera rojinegra ni azul y amarilla, ni un apasionado leproso o canalla vestido con esos colores, observará un partido jugado en un escenario de un típico club de ascenso que tuvo un paso "increíble" por primera y de la mano de un presidente de AFA que mucho lo ayudó, por eso no es extraño que hoy el club ya esté en la B Nacional tras la muerte del "Jefe". Ahora, es un estadio barato para organizar un partido de Copa Argentina que al no jugarse en Rosario hubiese dado lo mismo que se realizara en Catamarca, Misiones o Neuquén. Será un clásico para que los medios pongan micrófonos pegados al alambrado para escuchar cómo juegan hablando y gritando los futbolistas, porque es una cancha en la que se escuchará todo. Obvio, después para leer lo que pase, en Ovación.

