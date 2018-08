Bauza dijo que "Marco Ruben está diez puntos"

Más allá de conocer el equipo para el domingo, la palabra de Edgardo Bauza era importante para saber cómo había tomado él las declaraciones de Marco Ruben durante la semana y qué grado de injerencia pudieron tener las mismas dentro del grupo. "Está diez puntos", dijo el Patón en relación a los dichos del capitán.

"Las declaraciones que hizo fue por una bronca que tenía y es normal que pase eso, pero ya está. Ayer trabajó muy bien y hoy también", abundó el técnico canalla, quien no dudó en afirmar que esa polémica entre el 9 y los dirigentes no afectó ni afectará dentro del plantel. "No va a repercutir para nada porque habló con el grupo aclarando cómo estaba el tema y en el grupo está todo muy bien", destacó.

Y dentro del tema "Ruben" el DT se ilusionó con que el futuro sea "con Marco dentro del plantel porque siempre quise que se quedara, pero hubo ofertas y la posibilidad de que se fuera". Considera que es poco probable que suceda algo raro de aquí en más, pero por las dudas abrió el paraguas. "Por ahora todo indica que se va a quedar con nosotros. Conociendo el mercado brasileño en cualquier momento puede venir otro equipo y hacer una oferta. Pasa que tampoco tenemos mucho tiempo, más allá de que la AFA dio una semana más para los jugadores que están en el exterior".

¿Le complicaría una salida del delantero? "Claro", contestó Bauza, para quien si eso sucede "no va a ser fácil traer un jugador. Hay que buscar alguien que esté a la altura de Central, que se acomode bien. Por eso digo que cada día que pase va a ser más difícil que Marco se vaya, pero todo puede pasar".

Aclarado ese tema, que no fue uno más en los últimos días, el Patón se metió de lleno en el presente del equipo y fue contundente en su apreciación. "Llegamos bien. Hicimos amistosos, trabajamos, sabemos que tenemos un partido complicado pero intentaremos empezar bien para darle una alegría la gente, más allá de las dificultades que podemos encontrar".

Y agregó: "Uno siempre quiere trabajar algo más, pero con este equipo venimos trabajando. Orden vamos a tener y creo que el equipo va a reflejar la idea que trabajamos. Aspiro a que Central sea un equipo sólido, más en este fútbol argentino tan competitivo, físico y desgastante".

Apostillas

Jornada matutina en Arroyo Seco

El plantel canalla volverá a juntarse hoy en Arroyo Seco, donde el cuerpo técnico tiene previsto un trabajo táctico para comenzar a pulir los detalles de cara al choque ante Banfield. El de hoy será el penúltimo día de entrenamientos, en el que Bauza y sus colaboradores le prestarán especial atención a la evolución de Zampedri.

Del alternativo saldrá el banco de suplentes

En el ensayo futbolístico de ayer, el equipo alternativo formó con Josué Ayala; Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Marcelo Ortiz y Elías Gómez; Andrés Lioi, Emmanuel Ojeda, Joaquín Pereyra (Agustín Maziero) y Diego Becker; Maximiliano Lovera y Germán Herrera. De estos nombres saldrán los integrantes del banco.

Las plateas se venden el domingo en el Gigante

El domingo, de 12 a 17.45 (hora del inicio del partido), se venderán las plateas, en las boleterías del Gigante. Los precios: socios, río 400 pesos, Cordiviola 500 y preferencial 750; no socios, río 600, Cordiviola 750 y preferencial 1.000. Los socios deberán tener paga la cuota de agosto.