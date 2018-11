Bauza arma el rompecabezas y hoy recién define el equipo

Si no fuera por la alegría que provocó en Central la clasificación a la final de la Copa Argentina, Bauza estaría lamentando mucho más los inconvenientes que se le presentaron para armar el equipo que mañana a las 21.15 recibirá a Estudiantes. El Patón tiene varias bajas obligadas por lesión y algunos que otros futbolistas a los que no tiene intención de arriesgarlos. Ayer empezó a probar a los once de cara al choque contra el Pincha y las dudas que planteó fueron una en defensa y otra en el mediocampo. Elías Gómez fue el marcador de punta por izquierda y Emmanuel Ojeda el volante central junto a Gil. No obstante, el DT advirtió que tanto Alfonso Parot como Joaquín Pereyra tienen chances. Lo que está confirmado, y no es un dato menor, es la vuelta de Marco Ruben después de un largo período de inactividad.

En el rato de fútbol que el canalla hizo ayer por la mañana en el Gigante, Bauza ya se manejó con algunas certezas. Una es que Caruzzo no podrá jugar, por lo que junto a Marcelo Ortiz estuvo el colombiano Oscar Cabezas. Y Parot se entrenó de manera diferenciada y su lugar fue ocupado por Elías Gómez.

"Por la fortaleza física que tiene, creemos que puede jugar", dijo el Patón sobre el chileno, quien terminó el encuentro contra Temperley con un fuerte dolor en la zona inguinal. Lo cierto es que deberá probarlo hoy y ver cómo responde.

No menos importante es lo que ocurrirá en el mediocampo, porque la expulsión de Ortigoza en Tucumán obligó a Bauza a buscarle un reemplazante. Para ese puesto el técnico habló de dos nombres, aunque en la práctica de ayer el que estuvo fue Ojeda, el juvenil que cuando estuvo a punto de empezar a jugar en el primer equipo, con Leo Fernández como entrenador, sufrió una dura lesión en la rodilla.

En principio, el juego de Ojeda es el que más se asemeja al de Ortigoza. Porque tiene marca (más que Pereyra) y además es un futbolista que generalmente le da un buen destino al balón. De inclinarse por Pereyra el equipo claramente adquiriría otras características.

Zampedri también tendrá descanso. Hace mucho tiempo que el delantero viene jugando con un fuerte dolor en el tobillo izquierdo y es por eso que el cuerpo técnico aceptará el pedido del jugador de parar, al menos en este partido. Con la ausencia también de Herrera, a quien le quedó libre el camino es a Ruben, que volverá después de sortear un desgarro en el isquiotibial. Junto a Marco en la ofensiva estaría Lovera, recuperado de los calambres con los que terminó el choque del pasado domingo en Córdoba por la Copa Argentina.