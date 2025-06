Básquet: Caova se subió a la cima de la Superliga rosarina y Gimnasia juega por la Liga Federal

Náutico Sportivo Avellaneda se quedó con el clásico al ganarle 88 a 69 a Regatas, y Sportsmen Unidos dio cuenta de Unión y Progreso por 101 a 76.

Leer más: Básquet: Rosario se jerarquizó con la presencia de Argentina U19 en la previa del mundial de la categoría

Tabla de primera división

Atalaya 23 (10-3), Club Atlético Olegario Víctor Andrade 23 (10-3), Gimnasia 23 (10-3), Sportsmen Unidos 22 (9-4), Provincial 21 (8-5), Atlantic Sportsmen 21 (8-5), Temperley 20 (8-4), Náutico Sportivo Avellaneda 20 (7-6), Unión y Progreso 19 (6-7), Sportivo América 18 (5-8), Echesortu 18 (5-8), Unión Arroyo Seco 18 (5-8), El Tala 17 (4-9), Rosario Central 16 (4-8), Regatas Rosario 15 (2-11) y Fisherton 15 (2-11).

Lo que queda en la primera rueda de la Superliga de básquet

Vale destacar que quedan dos fechas para finalizar la primera rueda. La jornada 14 se disputará entre el 20 y 23 de junio, y además queda pendiente el capítulo 6 para el 25 del corriente.

Los cuatro primeros de esta primera rueda clasificarán a un Final Four por un boleto a la Copa Santa Fe.

Fecha 14 (20 al 23/06)

Unión Progreso vs Provincial; Fisherton vs Sportsmen Unidos; Rosario Central vs Sportivo América; Náutico Sportivo Avellaneda vs Temperley; El Tala vs Regatas; Atlantic Sportsmen vs Gimnasia; Echesortu vs Atalaya; Unión de Arroyo Seco vs Caova.

Fecha 16 (25/06)

Echesortu vs Provincial, Club Atlético Olegario Víctor Andrade vs Sportsmen; Atalaya vs Sportivo América, Gimnasia vs. Temperley; Náutico Sportivo Avellaneda vs Rosario Central; El Tala vs. Fisherton; Atlantic Sportsmen vs Unión y Progreso; y Regatas vs. Unión de Arroyo Seco.

Gimnasia quiere seguir avanzando en la Liga Federal

Este lunes a partir de las 21.30, Gimnasia intentará cerrar la serie cuando se mida frente a Los Indios de Moreno en el gimnasio de la calle Laprida 951, en el partido revancha de la serie interconferencias de la Liga Federal. El Mensana gana 1 a 0 tras su triunfo en condición de visitante. La llave es al mejor de tres y con formato 1-2. De ser necesario un tercer partido se jugará en Rosario el martes 17.

Gimnasia fue segundo en la fase regular y luego en los playoffs dejó en el camino primero a Rosario Central y luego a Almagro de Esperanza, por lo cual ahora se mide con equipos de la Liga Metropolitana.