Barbieri se siente listo

El partido contra Defensa y Justicia marcó el debut de uno de los refuerzos: Miguel Barbieri. El defensor tuvo que entrar de apuro por la lesión de Oscar Cabezas y de ahora en más, al menos hasta que el colombiano se recupere, será el dueño del puesto, al que deberá defender para apropiárselo. "Siempre es bueno intentar aprovechar las oportunidades, más allá de que no es lindo hacerlo por una lesión de un compañero porque la competencia es muy sana", dijo el zaguero, quien recordó que "me costó un poco los primeros diez minutos adaptarme y entrar en ritmo de juego, pero después me sentí más cómodo, sobre todo en el segundo tiempo", el pasado lunes en el Gigante.

Como era de esperar, Barbieri señaló que "no es lindo jugar por la lesión de un compañero porque la competencia es muy sana", pero es consciente de que en lo personal se le abre un nuevo escenario. "Me genera muchas ganas porque la chance está. Lo que pienso es jugar y que el equipo mantenga el funcionamiento que había mostrado porque la verdad es que Cabezas venía haciendo un trabajo impecable. En lo personal quiero hacer algo similar, colaborar con la solidez de la defensa para después sí poder ganarme el puesto", argumentó el ex Racing.

"Obviamente que el resultado no fue el esperado, pero hay que mirar para adelante porque se vienen partidos importantes", puntualizó Barbieri en relación a lo que fue la caída contra Defensa y Justicia. Por eso dijo que "se analizó el partido y se hizo la autocrítica correspondiente. Fueron dos derrotas consecutivas en el campeonato pero veníamos de pasar por Copa Argentina, a la que le damos mucha importancia porque para nosotros es un lindo torneo". Y agregó: "Sabemos que el funcionamiento no fue el esperado y no tuvimos el manejo del juego durante la mayor parte del partido, que es a lo que apostamos y queremos, pero es cuestión de ir corrigiendo y no volvernos locos porque esto recién empieza".