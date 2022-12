Azzaro intentó a su manera protegerse frente a los insultos que recibe por eso y que se potenciaron ante la conquista de la Copa del Mundo. "Yo soy futbolero, soy calentón, soy verborrágico, soy picante, me extralimito y me banco todas las puteadas por cosas que diga y por cosas que diré", dijo este martes en su canal de Youtube, en el que subió un video de casi 10 minutos en el que se hace cargo de sus dichos, pero ataca al Kun Agüero y al resto de sus colegas.

"¿Cómo no voy a comprender si alguien que ama a Messi, que siempre lo bancó y ahora que ganó la Copa del Mundo? ¿Cómo no voy a comprender que ahora no nos la dedique a aquellos que los criticamos durante todo este campeonato a través de la televisión, las redes?. Mi mensaje fue muy duro en ese momento. Los entiendo, los comprendo y hasta que probablemente yo haga lo mismo en su lugar", dijo Azzaro, quien le responde a Sergio "Kun" Agüero, ya que el exdelantero retuiteó en su cuenta un video que resume algunas de las críticas más despiadadas hacia La Scaloneta, con Azzaro como imagen principal.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1604860702702899201 Muy buen vídeo https://t.co/1AuRpfsTWf — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

“Acá hay una diferencia entre los hinchas que putean y los jugadores (en referencia al Kun)" porque el ex Manchester City ahora "no opina más como ex jugador", sino que opina como "parte del staff" de ESPN. "Si él fuera un ex compañero de Messi, amigo de Messi, yo no me enojaría porque las reglas son así. Pero el problema acá es que ya no es el amigo que hace streaming ni es amigo de los jugadores, que me parece raro pero lo banco. Es más, a mí me puso contento verlo levantar la Copa y me dolió cuando no pudo jugar más", enfatizó.

Azzaro dijo que el Kun no es "ningún boludo" por eso él "debe recoger el guante" para responderle, porque el exjugador "retuitea justo ese video único" en el que "está solo" Azzaro, sin hacer referencia a Guillermo Andino, Martín Liberman, Eduardo Feinmann, Fernando Niembro y los otros que utilizaron su espacio en televisión para castigar a Messi.

https://twitter.com/Editor_76/status/1602839754952810498 Sebastián Vignolo en Fox Sports alertando que con Scaloni se estaba perdiendo tiempo... pic.twitter.com/Yd2udLx6yp — Editor (@Editor_76) December 14, 2022

"¿Por qué no retuitea en el que está Sebastián Vignolo, Óscar Ruggieri, Sebastián Domínguez, Cholo Sottile? Ellos dijeron, avalaron y se rieron porque querían que pierda Argentina. Es más, con él adentro del plantel (en referencia a Agüero)", cuestionó. Y aseguró que el Kun tiene "una indignación selectiva", porque "solo" lo bardea a él. Azzaro aclaró que "sabe perfectamente cómo son las reglas del juego", que "tiene intereses" y, le pidió: "Si vas a hacer periodismo, exponé a todos".